Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 approda su Kickstarter

Trinity Team si rivolge nuovamente al crowdfunding su Kickstarter per raccogliere i fondi necessari al completamento dei lavori di Bud Spencer & Terence Hill – Slaps And Beans 2, sequel dell’apprezzato beat ’em up con protagonista il celebre duo italiano.











Questa volta il team di sviluppo necessita di almeno 220 mila euro per terminare i lavori e far sì che il videogioco approdi su PC e Mac, ma non è escluso che il gioco possa arrivare anche su altre piattaforme in caso vengano raccolti più fondi. L’obiettivo di Trinity Team, infatti, è quello di pubblicare Bud Spencer & Terence Hill – Slaps And Beans 2 in contemporanea su PC e console.

Per quanto riguarda la struttura del gioco, questa strizzerà l’occhio ai classici picchiaduro a scorrimento del passato, offrendo ai giocatori di immergersi in prima persona nelle atmosfere dei film di Mario Girotti e del compianto Carlo Pedersoli.

Maggiori dettagli sono disponibili sulla pagina della campagna di crowdfunding.