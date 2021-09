SNK continua a confezionare trailer dedicati ai combattenti di The King of Fighters XV: questa settimana tocca ad Ash Kukri.











Kukri è in grado di scagliare sabbia contro i nemici e di teletrasportarsi per brevi distanze, sfruttando così la sua agilità per cogliere di sorpresa l’avversario.

The King of Fighters XV, lo ricordiamo, sarà disponibile su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S dal 17 febbraio 2022.