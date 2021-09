V Rising: ecco il primo trailer di gameplay del survival vampiresco

Stunlock Studios ha confezionato il primo trailer di gameplay di V Rising, un nuovo action open world di stampo survival che ci metterà nei panni di un vampiro impegnato a rimettere in piedi il suo dominio.











Per sopravvivere in V Rising dovremo andare a caccia nei villaggi, evitare di essere inceneriti dalla luce del sole e combattere creature mostruose. Avremo anche bisogno di raccogliere risorse per ricostruire e successivamente potenziare il nostro castello, il quale fungerà da base da cui programmare le scorribande nel vasto open world. Non mancherà la possibilità di invitare degli amici per dar vita a sessioni di gioco cooperativo, oppure per lanciarsi all’assalto dei castelli degli altri giocatori.

V Rising sarà disponibile prossimamente su PC: gli sviluppatori hanno in programma di pubblicare la versione beta del gioco entro la fine dell’anno in corso.