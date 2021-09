Halo 5: Guardians, 343 Industries smentisce le voci sulla versione PC

Con la Master Chief Collection ormai completata e l’imminente arrivo di Halo Infinite su PC, in molti si stanno chiedendo se Halo 5: Guardians arriverà mai sui nostri computer. Una richiesta che in questi giorni è tornata a farsi insistente dopo le indiscrezioni scaturite dai leak di alcuni titoli del servizio GeForce Now di Nvidia, tra cui è comparsa proprio la quinta avventura di John-117.

343 Industries ha però voluto smorzare immediatamente l’entusiasmo dei fan precisando che non vi sono piani per portare Halo 5 su PC, non nell’immediato, né nel prossimo futuro. A confermarlo ci ha pensato Brian Jarrard, community director di 343, il quale ha spiegato che gli sforzi del team sono interamente concentrati su Halo Infinite e sulla Master Chief Collection.

Condividi con gli amici Inviare