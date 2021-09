Call of Duty: Vanguard, ecco i requisiti della beta su PC

Activision e Sledgehammer Games si preparano ad aprire i cancelli della beta di Call of Duty: Vanguard che sarà disponibile su tutte le piattaforme dal 16 settembre alle 19:00 al 20 settembre alle 19:00; ricordiamo che su PC e Xbox, per i primi due giorni l’accesso è riservato a chi ha già effettuato il preordine. Gli sviluppatori hanno anche di recente diffuso i requisiti hardware per PC, che potete trovare di seguito.

Requisiti minimi:

Sistema operativo : Windows 10 64-Bit (1909 o successivo)

: Windows 10 64-Bit (1909 o successivo) CPU : Intel Core i5-2500k o AMD Ryzen 5 1600X

: Intel Core i5-2500k o AMD Ryzen 5 1600X Video : Nvidia GeForce GTX 960 2GB / GTX 1050Ti 4GB o AMD Radeon R9 380

: Nvidia GeForce GTX 960 2GB / GTX 1050Ti 4GB o AMD Radeon R9 380 RAM : 8GB RAM

: 8GB RAM Spazio su disco: 45GB

Requisiti consigliati:

Sistema operativo : Windows 10 64 bit (Service Pack più recente)

: Windows 10 64 bit (Service Pack più recente) CPU : Intel Core i7-4770k o AMD Ryzen 7 1800X

: Intel Core i7-4770k o AMD Ryzen 7 1800X Video : Nvidia GeForce GTX 1070 8GB / GTX 1660 6GB o AMD Radeon RX Vega 56

: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB / GTX 1660 6GB o AMD Radeon RX Vega 56 RAM : 16GB RAM

: 16GB RAM Spazio su disco: 45GB

I driver consigliati sono i 19.10.2 per AMD e i 466.11 per chi possiede schede video NVIDIA, quindi assicuratevi di averli installati prima di avviare la beta di Call of Duty: Vanguard.