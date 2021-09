SEGA e Atlus annunceranno un nuovo RPG al Tokyo Game Show

Gli appassionati delle produzioni di casa Atlus faranno meglio a tenere d’occhio il Tokyo Game Show. Come rivelato tramite il programma ufficiale, lo studio di sviluppo e la casa madre di SEGA si stanno infatti preparando a rivelare un nuovo RPG. L’annuncio avverrà durante la presentazione congiunta di SEGA e Atlus, che avrà luogo il primo ottobre alle 15:00 ora locale. Non è ancora certo di cosa possa avere in cantiere il duo, anche se vari indizi puntano verso un nuovo titolo della serie Sakura Wars, che quest’anno celebra il suo venticinquesimo anniversario.

