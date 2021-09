Nesting Games e Digital Bros al lavoro su un RPG tripla A

Fondato a inizio agosto da un gruppo di veterani di Ubisoft, lo studio canadese Nesting Games ha di recente annunciato di essere entrato a far parte della famiglia di Digital Bros. Quest’ultima compagnia, lo ricordiamo, è la casa madre dell’etichetta di publishing 505 Games, che nel corso degli ultimi anni ha pubblicato titoli come Assetto Corsa Competizione, Death Stranding e Control.

Digital Bros, che opera nel ruolo di coproprietaria, offrirà supporto sia economico e logistico a Nesting Games, che intende sfruttare l’esperienza nel settore dei suoi sviluppatori per creare un gioco di ruolo tripla A; differenziandosi dal marchio di fabbrica di Ubisoft, però, questo titolo non ancora annunciato non avrà una struttura open world.