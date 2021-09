Nickelodeon: All-Star Brawl uscirà a inizio ottobre

Annunciato circa due mesi fa, Nickelodeon: All-Star Brawl si prepara ad arrivare su PC e console. Nel corso di un’intervista con Gameinformer, il CEO di Ludosity Joel Nyström ha infatti rivelato che il gioco sarà disponibile a partire dal 5 ottobre. L’intervista include anche altre informazioni interessanti, come per esempio la completa apertura di Nickelodeon per quanto riguarda l’inclusione dei personaggi – Nyström ha già anticipato che altri personaggi di Avatar sono in programma – e sul contenuto post lancio, che vedrà altri due personaggi arrivare a poca distanza dalla data di ottobre; ulteriori DLC saranno annunciati prossimamente.

Joel Nyström ha inoltre parlato delle differenze con la serie Smash di Nintendo, dell’importanza dell’includere il rollback netcode e di come il gioco sia assolutamente pensato per essere competitivo. Nickelodeon: All-Star Brawl arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.