Scomparso Sir Clive Sinclair, il papà dello ZX Spectrum

Dopo una lunga battaglia con una terribile malattia, si è purtroppo spento all’età di 81 anni Sir Clive Sinclair, l’inventore e imprenditore britannico che tra gli anni Settanta e Ottanta realizzò diversi calcolatori e home computer, tra cui il celebre lo ZX Spectrum.

A Sir Clive Sinclair si deve la produzione e diffusione di dispositivi elettronici economici e alla portata di tutti, i quali hanno anche contribuito alla nascita dell’industria di sviluppo software britannica. Grazie al suo prezzo abbordabile, lo ZX Spectrum vendette oltre cinque milioni di unità in tutto il mondo, imponendosi sin da subito come la principale alternativa al ben più famoso Commodore 64, perlomeno qui in Europa.

