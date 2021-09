Nuovo avvistamento per la Castlevania Advance Collection

Non è la prima volta che Castlevania Advance Collection appare sui nostri radar: ne avevamo già parlato all’inizio dell’estate, quando la possibile raccolta prodotta da Konami era stata avvistata sul sito dell’ente di classificazione australiano. Ora la collection è spuntata anche sul sito dell’ente omologo taiwanese, come riportato da Gematsu, lasciando intendere che la compagnia nipponica sia in procinto di effettuare un annuncio ufficiale.

Stando alle indiscrezioni, la Castlevania Advance Collection dovrebbe includere i tre videogiochi pubblicati tra il 2001 e il 2003 su Game Boy Advance, dunque Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance, e Castlevania: Aria of Sorrow. Le piattaforme di riferimento pare siano PC, PS4, Xbox One e Switch.

