Microids sigla una partnership con Taito per lo sviluppo di due videogiochi

Microids ha annunciato di aver siglato una partnership con Taito, la storica società giapponese autrice di titoli del calibro di Space Invaders, Arkanoid e Bubble Bobble, giusto per citarne alcuni.

Questo accordo di collaborazione permetterà a Microids di sviluppare due videogiochi basati su altrettanti franchise di Taito. La compagnia francese fa sapere che i due progetti sono già in lavorazione e dovrebbero vedere la luce del sole nel corso del 2022. Non è stato diffuso alcun dettaglio aggiuntivo, ma Microids dichiara che ulteriori informazioni verranno svelate prossimamente.

