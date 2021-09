Titan Quest: Anniversary Edition e Jagged Alliance in regalo su Steam

In occasione del decimo compleanno di THQ Nordic, il publisher ha voluto omaggiare i videogiocatori con non uno, ma ben due regali: si tratta di Titan Quest: Anniversary Edition e di Jagged Alliance: Gold Edition, entrambi riscattabili gratuitamente su Steam.

I due titoli possono essere acquisiti senza sborsare un centesimo fino al prossimo 23 settembre. Una volta riscattati rimarranno per sempre nella vostra libreria. Per approfittare della promozione basta dirigersi qui per ottenere Titan Quest: Anniversary Edition, mentre per Jagged Alliance: Gold Edition basta andare sull’apposita pagina del prodotto.

Vi ricordiamo, infine, che questa sera a partire dalle 21:00 andrà in onda una trasmissione speciale di THQ Nordic che celebrerà il decimo anniversario della compagnia, ma non mancheranno sorprese e annunci, tra cui probabilmente il remake di Destroy All Humans 2.

Condividi con gli amici Inviare