eFootball 2022: svelati i requisiti della versione PC

Il lancio di eFootball 2022 è ormai dietro l’angolo, pertanto non stupisce che Konami abbia diffuso i requisiti hardware della versione PC. Ecco che tipo di configurazioni sono suggerite dalla compagnia nipponica.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10 64bit

: Windows 10 64bit Processore : Intel Core i5-2300 / AMD FX-4350

: Intel Core i5-2300 / AMD FX-4350 RAM : 8GB

: 8GB Scheda video : GeForce GTX 660 Ti / Radeon HD 7790

: GeForce GTX 660 Ti / Radeon HD 7790 Spazio su disco: 50GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10 64bit

: Windows 10 64bit Processore : Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 5 1600 RAM : 8GB

: 8GB Scheda video : GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 590

: GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 590 Spazio su disco: 50GB

eFootball 2022 verrà pubblicato in formato free-to-play il prossimo 30 settembre. In questo articolo trovate tutti i dettagli sui contenuti presenti al lancio e su quelli in arrivo con i primi update.