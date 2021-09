Sherlock Holmes: Chapter One ha una data di uscita, ecco un nuovo trailer

Pronti ad affrontare una nuova indagine nei panni dell’investigatore più famoso del mondo? Non dovrete attendere a lungo giacché Frogwares ha annunciato la data di uscita di Sherlock Holmes: Chapter One, e si tratterà di aspettare appena un paio di mesi.











La data di lancio è fissata per il prossimo 16 novembre, tuttavia si riferisce alle sole versioni per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Le edizioni per PS4 e Xbox One si faranno attendere qualche settimana in più, anche se non è ancora stata definita la data di pubblicazione di queste due versioni. Frogwares spiega di aver bisogno di più tempo per ottimizzare al meglio il gioco sulle console della scorsa generazione.

Nel frattempo, gli sviluppatori hanno confezionato un breve trailer che offre una panoramica sul gameplay di Sherlock Holmes: Chapter One.