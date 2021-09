Annunciato WipEout Rush, ma è un gioco di carte per mobile

In molti sperano in un ritorno della saga di WipEout ma nessuno si sarebbe aspettato l’annuncio di WipEout Rush, un nuovo videogioco basato sul celebre franchise di proprietà di Sony. Peccato che non si tratti di un gioco di corse, bensì di un “card-based racing game” (così viene definito dagli sviluppatori) per mobile.











“Siamo contenti di aver avuto la possibilità di reimmaginare la serie di WipEout per mobile, con nuove meccaniche di gameplay e un comparto grafico meraviglioso,” ha dichiarato Matt Casamassina, CEO di Rogue Games ai taccuini di IGN. Da notare, in ogni caso, che Casamassina è stato il co-fondatore di IGN.

Per quanto riguarda la formula di gameplay di WipEout Rush, questa non prevede che il giocatore sia impegnato in prima persona nelle corse tra i veicoli futuristici, bensì a lui spetterà il compito di gestire le vetture anti-gravità tramite la raccolta di carte per potenziamenti e armi, cercando di trovare al giusta combinazione di power-up per trionfare sui tracciati. Insomma, una formula che si distanzia parecchio da quella classica della serie, pertanto non stupisce che i fan si siano immediatamente schierati contro questo videogioco che dovrebbe vedere la luce nei primi mesi del 2022.

Staremo a vedere, anche se di certo le premesse non sono molto entusiasmanti.