Battlefield 2042: ecco la data d'inizio dell'Early Access

Come annunciato di recente, la data di lancio di Battlefield 2042 è stata rinviata al 19 novembre. In realtà, chi ha preordinato il gioco potrà mettere mano al gioco una settimana in anticipo: a rivelarlo è stato Adam Freeman, Lead Community Manager di Electronic Arts, che in un messaggio su Twitter ha chiarito come il periodo di Early Access avrà inizio il 12 novembre. Prima di questa data si terrà anche un’open beta; a questo proposito, Freeman ha fatto sapere che il periodo esatto sarà rivelato entro la fine del mese di settembre. Alcune voci degli ultimi giorni danno per probabile che la beta di Battlefield 2042 prenderà il via nel corso della prima settimana di ottobre. Staremo a vedere se si riveleranno veritiere.

