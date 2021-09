Dying Light 2 Stay Human conterà più di 200 diverse armi

Forse anche per farsi perdonare del recente annuncio che la data di lancio di Dying Light 2 Stay Human è stata rinviata, Techland ha deciso di pubblicare un nuovo video che parla di un tema che starà sicuramente molto caro a tutti coloro che si apprestano ad affrontare la città in rovina e le sue pericolose vie, e cioè le armi. A presentare l’approccio adottato da Techland in questa iterazione dello zombie survival ci ha pensato Szymon Strauss, producer del gioco.











Così come nel capitolo precedente, anche in questo caso le armi si degraderanno con l’utilizzo, spingendoci a trovarne di nuove o a crearne da zero. Chiaramente, le armi di qualità più elevata potranno essere utilizzate molto più a lungo di quelle create sul momento; potremo capire quando un’arma sta per abbandonarci grazie a un apposito effetto sonoro. In totale, le armi disponibile saranno più di 200, il tutto senza contare ovviamente gli altri metodi che il gioco ci offrirà per liberarci di inopportuni inseguitori, come ad esempio le trappole ambientali.

La nuova data di lancio di Dying Light 2 Stay Human è prevista per il 4 febbraio 2022, su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.