Dead Cells: arriva l'aggiornamento Practice Makes Perfect

Se c’è una cosa che non mancherà mai di stupirci di Dead Cells, è la dedizione che Motion Twin ha dimostrato nel continuare a migliorare la sua (già ottima al lancio!) creatura tramite continui aggiornamenti gratuiti. L’ultimo in ordine cronologico, cioè Practice Makes Perfect, non aggiunge nuove armi o nuovi nemici, ma sarà sicuramente molto apprezzato da chi fatica a tenere il ritmo di questo frenetico quanto letale roguelite.

Con l’aggiornamento, sarà infatti introdotta una nuova stanza – la Training room – dove potremo affrontare senza nessun tipo di restrizioni qualunque nemico già affrontato, boss inclusi. Per rendere più accessibile il gioco arrivano anche gli Aspect, potenziamenti significativi al nostro personaggio che però ci impediranno di ottenere le Boss Cell. Oltre a questo, Practice Makes Perfect aggiungerà a Dead Cells anche una mappa più elaborata, che ci permetterà di vedere tutti i biomi che abbiamo incontrato finora e le loro potenziali diramazioni.

Potete trovare la lista completa delle aggiunte di questo aggiornamento sulla pagina Steam del gioco.