Monster Hunter Rise: arriva il crossover con Mega Man

Monster Hunter Rise non è certo nuovo a collaborazioni con altre IP Capcom, anche se dobbiamo ammettere che quando abbiamo letto che la prossima avrebbe coinvolto l’universo di Mega Man qualche sopracciglio in redazione s’è alzato. In realtà, a giudicare dal trailer sembra proprio che il team di sviluppo abbia fatto un bel lavoro: a tenerci compagnia nelle nostre missioni di caccia ai mostri enormi arriverà infatti Rush, fido compare di Mega Man nell’undicesimo capitolo della serie.











Oltre a cambiare l’aspetto del nostro Palamute, il Rush Costume ne modificherà anche alcune animazioni, ispirandosi alle abilità che il migliore amico del (Mega) uomo può mettere in campo nel gioco di provenienza. Per ottenere questo cosmetico speciale, dovremo completare la quest associata entro il 24 settembre. Ricordiamo che Monster Hunter Rise è attualmente disponibile solo su Nintendo Switch, ma arriverà anche su PC nel corso del 2022.