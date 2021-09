Farming Simulator 22 supporterà il cross-play

Ottime notizie per chi vuole coltivare in compagnia: a partire da Farming Simulator 22 non sarete più limitati da barriere virtuali, dato che GIANTS Software ha annunciato che quest’ultimo titolo implementerà il cross-play fra PC, Mac, PlayStation, Xbox e Stadia. Secondo le parole di Boris Stefan, Head of Publishing presso GIANTS Software, l’introduzione di questa funzionalità “segna un importante progresso per l’esperienza di gioco multiplayer all’interno della serie Farming Simulator, che sta diventando sempre più popolare in tutto il mondo. Ora possiamo connettere agricoltori virtuali senza più barriere. L’agricoltura cooperativa si evolve!”

Oltre al cross-play, Farming Simulator 22 presenterà anche nuove opzioni di personalizzazione per il nostro personaggio, che includeranno acconciature, accessori e capi di abbigliamento di Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, ELTEN ed Engelbert Strauss e altri produttori.