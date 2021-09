Annunciato Wuchang: Fallen Feathers, action RPG in arrivo nel 2024

Sembra proprio che i prossimi anni non mancheranno di progetti di alto profilo provienienti dalla Cina. Dopo Black Myth: Wukong e Faith of Danschant: Hereafter, è giunto il turno dello studio Leenzee Games che ha da poco presentato il suo Wuchang: Fallen Feathers, action RPG ambientato alla fine della dinastia Ming. L’annuncio arriva accompagnato da un corposo trailer di gameplay, che dura ben diciotto minuti e mostra la protagonista alle prese con un sistema di combattimento che ricorda le produzioni From Software.











Al di là di un motore grafico che fa decisamente bella figura, si può notare qualche inciampo dal punto di vista tecnico, che però non dovrebbe sorprendere. L’uscita di Wuchang: Fallen Feathers è infatti prevista per il 2024, quindi di tempo in cantiere il gioco ne deve passare ancora molto. Le piattaforme di lancio non sono ancora state annunciate.