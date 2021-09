I Am Fish ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Se giocando a I Am Bread avete pensato “Vorrei la stessa cosa, ma con dei pesci”, oltre a suggerirvi di non esagerare con la peperonata possiamo anche dirvi che siete davvero fortunati. Bossa Studios e Curve Digital hanno infatti da poco pubblicato I Am Fish, simpatico titolo che ci vede impegnati a ricondurre quattro pesciolini verso l’oceano. E a giudicare dal trailer, non sarà davvero un percorso facile!











Un pesce rosso, un pesce palla, un pesce rondine e un piranha non saranno forse i compagni più probabili per una grande avventura, ma d’altronde se c’è una cosa di cui Bossa Studios non ha mai peccato sono la creatività e l’amore per l’assurdo. I Am Fish è disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X|S al prezzo di 19,99€, scontato del 20% come offerta di lancio. Il gioco è inoltre parte dell’offerta Xbox Game Pass.