Outcast 2: A New Beginning rivelato con due trailer

Dopo ben vent’anni, un titolo molto amato sta per ricevere un degno seguito. Stiamo ovviamente parlando di Outcast 2: A New Beginning, che è stato svelato ieri sera da THQ Nordic con ben due trailer, che mostrano il pianeta di Adepha e il nostro Cutter Slade alle prese con una nuova ridda di poco benvenuti invasori. Un risveglio brusco il suo, ma sembra proprio che il tempo passato all’altro mondo non abbia arrugginito minimamente le sue abilità in battaglia.











E il buon Cutter avrà sicuramente bisogno di tutto il suo arsenale per poter fermare i robotici invasori che intendono sfruttare tutte le risorse del pianeta Adepha, noncuranti dei Talan che lì vivono. Outcast 2: A New Beginning è in lavorazione presso lo sviluppatore belga Appeal Studios, e arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Non ne è ancora stata annunciata la data di lancio, ma nel frattempo potete aggiungerlo alla vostra wishlist su Steam.