ELEX II: il trailer della storia vede Jax alle prese con una nuova minaccia

Al THQ Nordic Showcase di ieri sera non poteva ovviamente mancare ELEX II, che è tornato a far parlare di sé con un nuovo trailer cinematografico dedicato alla storia. A dispetto dei suoi migliori tentativi, sembra proprio che Jax non sia riuscito a convincere stabilmente la varie fazioni che popolano Magalan ad unire le forze… ma una nuova minaccia incombe, e questi acerrimi rivali potrebbero presto non avere scelta.











Oltre a dover riunire le forze contro l’incombente minaccia piovuta dal cielo, Jax dovrà anche mettersi alla ricerca del figlio Dex, scomparso di recente. Così come nel suo predecessore, anche in ELEX II potremo attraversare le vaste distese del pianeta Magalan usando un potente jetpack, e interagire con decine di NPC il cui destino influenzerà le sorti del mondo di gioco. Sviluppato da Piranha Bytes, il titolo uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.