Call of Duty: Vanguard, l'open beta è stata estesa

A grande richiesta, Activision ha prolungato la durata dell’open beta di Call of Duty: Vanguard, attualmente attiva su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.

In virtù dell’enorme successo riscosso dalla fase di test, il publisher ha deciso di estendere l’open beta dell’FPS targato Sledgehammer Games fino alle 19:00 di mercoledì 22 settembre. Gli interessati avranno così quarantotto ore in più per provare Call of Duty: Vanguard prima della sua pubblicazione, prevista per il prossimo 5 novembre sulle piattaforme già citate.

