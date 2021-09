Quantic Dream al lavoro su un videogioco di Star Wars?

Una curiosa indiscrezione sta circolando sulla Rete in queste ore. Secondo un rumor riportato da VGC, Quantic Dream starebbe sviluppando un nuovo videogioco ambientato nell’universo narrativo di Star Wars. Pare infatti che lo studio francese abbia siglato un’accordo con Disney e Lucasfilm Games per la realizzazione di un titolo su licenza, e che questo progetto sia in lavorazione da ben diciotto mesi.

Il team che ha dato i natali a Detroit: Become Human ed Heavy Rain non sarebbe comunque ancora pronto ad annunciare questo presunto videogioco di Star Wars, pertanto vi invitiamo a prendere quanto appena riportato con le opportune cautele, perlomeno fino a una eventuale conferma o smentita ufficiale.

Condividi con gli amici Inviare