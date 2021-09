Splitgate è completo al 25% secondo 1047 Games

Dopo aver appena messo le mani sulla bellezza di 100 milioni di dollari, gli autori di Splitgate possono dare libero sfogo alla loro creatività, tanto che 1047 Games ha dichiarato che ora il gioco è completo soltanto al 25%.

“Gli obiettivi che possiamo raggiungere adesso sono fuori scala,” ha dichiarato Ian Proulx, CEO di 1047 Games. “Ci sono davvero tante cose che non potevamo realizzare perché eravamo un piccolo team con un budget minuscolo, ma adesso tutto è possibile. Ci stiamo concentrando sui progetti a lungo termine: osservo il gioco e vedo che è pronto solo al 25%. Non puntiamo a essere il nuovo Fortnite domani, ma vogliamo essere il prossimo grande nome nell’industria dei videgiochi.”

Una visione del futuro sicuramente ambiziosa, supportata però dall’enorme successo che sta riscuotendo Splitgate in questi mesi. Un successo che continua a crescere, soprattutto grazie al recente lancio della Season 0 che ha fatto balzare i download del gioco oltre quota 13 milioni, sia su PC che su console.

Condividi con gli amici Inviare