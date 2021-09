Expeditions: Rome torna a mostrarsi in un nuovo trailer

THQ Nordic e Logic Artists hanno confezionato uno showcase trailer per Expeditions: Rome tramite il quale sono stati svelati molti dettagli inediti su questo ambizioso videogioco di ruolo a sfondo tattico.











Ambientato nell’Antica Roma a cavallo tra la fine del periodo repubblicano e l’inizio di quello imperiale, Expeditions: Rome metterà il giocatore nei panni di un legato impegnato a viaggiare per tutta Europa con la sua legione e con i suoi compagni di avventure. Ci ritroveremo così a effettuare scelte morali che avranno ripercussioni sullo svolgimento della trama, e a combattere su scacchiere esagonali in battaglie tattiche a turni. Non mancherà la possibilità di modificare l’equipaggiamento dei compagni, nonché un sistema di progressione degli stessi grazie al quale sbloccare nuove abilità da usare in combattimento.

Expeditions: Rome non ha ancora una data di uscita, ma gli sviluppatori precisano che uscirà su PC entro la fine del 2021.