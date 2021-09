Age of Empires IV: vediamo un match multiplayer

Nelle ultime ore, molti giocatori hanno avuto l’occasione di sfidarsi sui campi di battaglia di Age of Empires IV grazie alla open beta avviata da Microsoft. E proprio a uno scontro uno contro uno è dedicato l’ultimo video postato sul canale YouTube ufficiale del gioco, che potrà offrire qualcosa di interessante anche a chi ha già dedicato ore a spolpare la beta. Le due fazioni in gioco sono infatti il Sacro Romano Impero e i Rus, questi ultimi non presenti nella versione di prova.











Oltre a offrire utili consigli tattici, il video mette in mostra anche le caratteristiche uniche delle due fazioni. I Rus, in particolare, possono contare su una meccanica che offre loro ricompense speciali più selvaggina riescono a cacciare. La versione completa di Age of Empires IV, che ricordiamo conterà otto fazioni in totale, uscirà il 28 ottobre su PC. Sarà inoltre disponibile fin da subito su Xbox Game Pass.