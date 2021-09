Deltarune Chapter 3, 4 e 5 usciranno assieme e saranno a pagamento

A poca distanza dall’arrivo del secondo capitolo, il creatore di Deltarune Toby Fox ha voluto spiegare brevemente quali saranno i suoi piani per il futuro del gioco. Per prima cosa, l’autore ha chiarito di rendersi conto quanto sia difficile l’attesa fra un capitolo e l’altro; fra il primo e il secondo sono infatti passati ben tre anni. Proprio per questo motivo, ha fatto sapere che Deltarune Chapter 3, 4 e 5 usciranno in contemporanea, e sanciranno la chiusura di questo titolo ambientato nello stesso mondo di Undertale.

A differenza del Chapter 2, però, i suoi successori saranno a pagamento. Toby Fox ha specificato di non essere ancora sicuro del prezzo, ma sa già che il totale per tutto il pacchetto, capitoli 1 e 2 inclusi, supererà quello di Undertale (9,99€). Per la risposta a quando usciranno questi nuovi capitoli, però, ci sarà da attendere: “lo saprò quando avrò finito”, ha chiuso Toby Fox.