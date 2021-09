Kena: Bridge of Spirits, ecco il trailer di lancio dell'avventura di Ember Lab

Lo studio indipendente Ember Lab si prepara a pubblicare il suo Kena: Bridge of Spirits, che arriverà su PC (Epic Games Store), PS4 e PS5 nella giornata di domani, al prezzo di 39,99€ (Standard) o 49,99€ (Deluxe). Come da tradizione, l’avvicinarsi di questa data è accompagnato da un trailer di lancio, che mette in mostra la protagonista Kena e i piccoli amici che la aiuteranno nel suo viaggio per ripristinare l’equilibrio della natura.











Chi giocherà al titolo di Ember Lab su PS5 avrà accesso a tutte le funzionalità delle PlayStation Activities, inclusi i più di 200 aiuti e consigli parte del Game Help. L’ammiraglia di Sony offrirà inoltre due modalità grafiche differenti: Fidelity a 30 fps e risoluzione 4K nativa, e Performance a 60 fps e risoluzione 4K tramite upscaling. Su tutte le piattaforme, Kena: Bridge of Spirits includerà la photo mode, che permetterà ai giocatori di meglio catturare la bellezza visiva del mondo di gioco. Chi gioca su PC inoltre sarà felice di sapere che il titolo gode del pieno supporto di DirectX 12.