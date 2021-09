The Elder Scrolls Online si aggiornerà con il supporto al DLSS

Il continuato supporto di ZeniMax a The Elder Scrolls Online non si basa solo su espansioni e DLC, ma anche su migliorie di tipo tecnico. Dopo gli aggiustamenti alla risoluzione dinamica su PS5 e Xbox Series X|S di qualche tempo fa, lo studio di sviluppo si sta dedicando a delle funzionalità che faranno contenti gli utenti PC dotati di schede NVIDIA RTX. Come rivelato da Alex Tardif, Lead Graphics Engineer sul titolo, il MMORPG si aggiornerà presto con le tecnologie DLSS, capace di assicurare framerate molto più elevati a parità di qualità visiva, e DLAA, capace di garantire un antialiasing di qualità superiore. D’altronde, si sa: va bene essere impegnati a fare guerra a Mehrunes Dagon, ma anche l’occhio vuole la sua parte.

