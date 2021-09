Freedom Planet 2: l'action di GalaxyTrail ha una finestra di lancio

È da ormai qualche anno che Freedom Planet 2 è in lavorazione, ma finalmente è spuntata una possibile finestra di lancio. Come rivelato da GalaxyTrail tramite il loro profilo Twitter, l’uscita dell’action 2D è prevista per la primavera del 2022. L’annuncio arriva accompagnato da un trailer nuovo, o meglio, seminuovo: si tratta infatti di un remix del video di gameplay già presentato nel 2019, con alcuni spezzoni provenienti da build più recenti del gioco.











Freedom Planet 2 ci mette nei panni di quattro eroine, impegnate a salvare il mondo di Avalice da Merga, antico drago riemerso dalle profondità marine. Ciascuna delle protagoniste ha a disposizione un sistema di combattimento diverso: Lilac, per esempio, incarna l’archetipo dell’agilità, mentre Neera quello del potere. Rispetto al suo predecessore, questo gioco includerà anche qualche nuova meccanica, come per esempio la possibilità di parare gli attacchi nemici e la meccanica Revival, che ci permette di tornare in vita una volta ad un prezzo non indifferente.