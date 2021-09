Beat Saber: arriva il Billie Eilish Music Pack

Se nel corso dell’ultima estate i testi di una certa cantautrice statunitense sono stati presenza fissa nelle vostre playlist, buone notizie per voi: Oculus ha da poco annunciato una collaborazione fra Billie Eilish e Beat Saber. Come conseguenza, il folle gioco che ci vede impegnati a menare spadate laser a tempo di musica si è arricchito del Billie Eilish Music Pack, che include dieci delle sue più famose canzoni, prese dagli album Happier Than Ever e dal suo debut WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

Le dieci canzoni sono disponibili in un pacchetto da 12,99€ o singolarmente al prezzo di 1,99€ l’una, sia su Oculus Quest che su Oculus Rift.