They Always Run: la data d'uscita è prevista per ottobre

Alawar Premium ha annunciato la data di lancio di They Always Run, intrigante action platform dall’ambientazione space western. L’uscita di questo titolo è dunque prevista per il 20 ottobre, andando a piazzarsi in un mese che è decisamente affollato di pubblicazioni di primo ordine (anche se Battlefield 2042 è di recente stato rinviato). L’annuncio, in ogni caso, arriva accompagnato da un trailer animato.











Quando si va a caccia dei più pericolosi criminali della galassia, avere un asso nella manica è sempre una buona idea. In questo, caso il nostro protagonista può contare addirittura su una manica in più (e sul terzo braccio che la indossa). They Always Run uscirà su PC tramite Steam, GOG e Epic Games Store.