Halo Infinite: previsti due beta test, ecco i dettagli

343 Industries ha svelato i dettagli dei prossimi due beta test di Halo Infinite che partiranno questo fine settimana e il prossimo, sia su PC che su console Xbox.

La prima sessione della beta multiplayer aprirà i battenti il prossimo 23 settembre per concludersi il successivo 27 settembre. In questo primo appuntamento sarà possibile accedere alla modalità 4v4 Slayer, tuttavia i server saranno attivi soltanto durante specifici orari del giorno: dalle 19:00 alle 23:00 e dalle 2:00 alle 6:00, ora italiana. Gli sviluppatori hanno optato per queste fasce orarie al fine di mettere sotto stress i server e garantire che tutto funzioni bene al lancio del gioco.

La seconda sessione del beta test di Halo Infinite, invece, si terrà il weekend successivo: dal 30 settembre al 4 ottobre. Anche in questo caso i server saranno aperti dalle 19:00 alle 23:00 e dalle 2:00 alle 6:00, mentre i giocatori potranno dilettarsi nella modalità Big Team Battle.

Come abbiamo specificato in una news precedente, l’invito a partecipare a queste due technical preview verrà inviato a chiunque si sia iscritto al programma Halo Insider prima dello scorso 13 settembre. Gli utenti che si sono iscritti in una data successiva potrebbero avere una chance di accedere alla beta, ma dovranno sperare di ricevere un apposito invito.

