Bye Sweet Carole è il nuovo videogioco di Chris Darril, autore di Remothered

Dopo aver dato i natali alla saga di Remothered, l’autore italiano Chris Darril è pronto a svelarci il suo prossimo progetto: si tratta di Bye Sweet Carole, un’avventura a tinte horror dallo stile grafico che si ispira ai grandi classici dell’animazione di Walt Disney.

Chris Darril promette di raccontare una storia al contempo toccante e inquietante racchiusa in un videogioco che richiamerà alla mente le grandi avventure degli anni Novanta, nonché i film d’animazione della nostra infanzia. Lo stesso autore spiega che non verranno fatti sconti o applicate censure nelle tematiche affrontate da Bye Sweet Carole.

Di seguito la trama descritta dallo stesso Chris Darril: “La giovanissima Lana Benton, spinta dall’inquietante Mr. Kyn, anche detto ‘Vecchio Cilindro’, si ritrova catapultata in un misterioso giardino incantato, ad affrontare creature minacciose ed inquietanti, mentre, anche in seguito al rinvenimento di molteplici missive da parte di un certo ‘francese’, segue le ultime tracce di Carole Simmons, una coetanea apparentemente fuggita dal Bunny Hall, un orfanotrofio del XIX secolo oramai infestato da colonie di conigli selvatici che avrebbero aperto un varco dimensionale verso il regno di Corolla.”

Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni, quindi non sappiamo né quando sarà disponibile, né su quali piattaforme vedremo l’intrigante Bye Sweet Carole.