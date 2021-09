The Good Life: annunciata la data di uscita del videogioco di Swery

Il mese di ottobre sta iniziando a diventare un bel po’ affollato, sia sul fronte delle produzioni cosiddette tripla A, sia sul versante dei titoli indipendenti, soprattutto ora che anche The Good Life è provvisto di una data di uscita ufficiale.











Il nuovo videogioco di Hidetaka “Swery” Suehiro, infatti, sarà disponibile dal 15 ottobre nei formati per PC, PS4, Xbox One e Switch. In The Good Life vestiremo i panni di una reporter intenzionata a scoprire il mistero di Rainy Woods, una pacifica cittadina statunitense considerata il posto più felice del mondo. Ben presto la protagonista Naomi si renderà conto che a Rainy Woods nulla è come sempre, e che i suoi cittadini nascondono moltissimi segreti.