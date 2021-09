Alan Wake Remastered: avvistata la presunta versione per Switch

Annunciato un paio di settimane fa, Alan Wake Remastered potrebbe vedere la luce anche su Nintendo Switch. L’indiscrezione nasce dalla comparsa di questa presunta versione del gioco nel database dell’ente brasiliano di classificazione dei titoli in uscita, come riportato da VGC.

Da notare che da un lato Remedy Entertainment non ha voluto commentare questo rumor, dall’altro la stessa versione per Switch di Alan Wake Remastered è stata successivamente rimossa dal sito dell’ente brasiliano. È quindi possibile che si tratti di un errore, ma non è escluso che la versione rimasterizzata di Alan Wake possa effettivamente approdare sulla console Nintendo, magari dopo l’uscita del gioco sulle altre piattaforme.

Nel frattempo vi ricordiamo che Alan Wake Remastered sarà disponibile dal 5 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.

Condividi con gli amici Inviare