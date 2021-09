FIFA 22: svelata la soundtrack con Swedish House Mafia e DJ Snake

Mentre ci avviciniamo sempre più all’uscita di FIFA 22, Electronic Arts ha voluto diffondere i dettagli circa la soundtrack del videogioco calcistico targato EA Sports.

La colonna sonora includerà la bellezza di 122 canzoni in rappresentanza di 27 nazioni. Tra le tracce troviamo anche brani di Swedish House Mafia e del producer e performer francese DJ Snake, che debutta nel gioco con una canzone inedita. La soundtrack è divisa in due parti: la prima, dedicata all’esperienza principale, offre 52 nuove tracce. Si tratta di una raccolta che abbraccia diversi generi firmati da artisti del calibro di Glass Animals, Polo & Pan, Bakar, CHVRCHES e altri. Vi è poi una seconda colonna sonora per VOLTA Football, che emana un’atmosfera grintosa e underground. Questa è formata da 70 canzoni che offrono un mix di hip-hop, grime, elettronica e generi musicali più ampi, inclusi pezzi del drill rapper britannico Headie One, del duo hip hop di Atlanta EARTHGANG e del cantautore britannico John Newman.

Entrambe le soundtrack di FIFA 22 sono già disponibili per l’ascolto su Spotify, racchiuse in due apposite playlist: qui quella principale, mentre qui trovate quella di VOLTA Football.

