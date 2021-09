Sea of Thieves: la Season 4 ci porterà in fondo ai mari

Cosa resta da esplorare quando ormai già conoscete a memoria i quattro angoli del Sea of Thieves? Ma le sue profondità e i tesori di cui abbonda, naturalmente, che Rare ci porterà ad esplorare con il lancio della Season 4, previsto per il 23 settembre. Questo aggiornamento gratuito è stato presentato con un corposo trailer, che mette in mostra le nuove spedizioni a cui potremo prendere parte.











Ad attenderci sotto la superficie del mare ci sono infatti ben sei Siren Shrines, ciascuna caratterizzata da sfide e pericoli unici; riuscire a completarle sarà motivo di vanto per qualunque pirata. Chi invece vuole puntare al vile (ma sempre utile) denaro farà meglio a recarsi alle Treasuries, dove una volta sconfitte orde di nemici potremo impossessarci dei tesori che custodiscono. Le Treasuries possono essere facilmente individuate dall’etera luce viola che appare sull’acqua al di sopra della sua posizione, ma anche mentre sarete con i piedi per terra farete meglio a tenere gli occhi aperti: delle speciali bottiglie incrostate vi permetteranno infatti di accedere ai nuovi Voyages.

Come da tradizione, la Season 4 porterà su Sea of Thieves anche tutta una serie di nuovi addobbi cosmetici, inclusa la prossima collezione a tema Halloween. Preparate la sacca con i denari!