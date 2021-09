Il Lead Quest Designer di The Witcher 3 si unisce all'MMO di Riot

Anche non abbiamo ancora visto nulla di concreto in merito, è già da qualche tempo che siamo a conoscenza del fatto che Riot Games ha in cantiere un MMO ambientato nell’universo di League of Legends, che al di là delle baruffe sulla Landa degli Evocatori ha alle spalle un impianto narrativo di tutto rispetto. Alle già alte aspettative per questo titolo va ad aggiungersi ora un altro tassello: Mateusz Tomaszkiewicz, famoso per essere stato Lead Quest Designer di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077, ha infatti comunicato di essersi da poco unito al team di sviluppo.

Il messaggio di Mateusz ha ricevuto anche una risposta di benvenuto da Greg “Ghostcrawler” Street, vice presidente della divisione IP ed Entertainment di Riot, che ha dichiarato come “la sua visione, il suo approccio, e la sua dedizione a storie vibranti e all’esperienza dei giocatori sono perfette per il nuovo MMO”.