Dice Legacy: DESTINYbit presenta l'aggiornamento Memories

È passato poco tempo dall’uscita di Dice Legacy, lo strategico misto gestionale di DESTINYbit, ma lo studio tricolore non sembra particolarmente interessato a restarsene con le mani in mano. Gli sviluppatori hanno infatti da poco presentato un trailer per il Memories Update, che arriverà nel corso dell’autunno. Con questo aggiornamento gratuito, al gioco verranno aggiunte le Memories, modificatori speciali per lo scenario in corso che conterranno sia un bonus che un malus, e che potremo portare con noi in altri scenari.











Come spiegato nel post pubblicato su Steam, le Memories non sono l’unica cosa in arrivo su Dice Legacy. Lo studio ha infatti anche raccolto il feedback dei giocatori, e come risultato i prossimi aggiornamenti vedranno l’introduzione di più opzioni per la pausa tattica, la possibilità di riassegnare i tasti e opzioni di accessibilità per i giocatori daltonici. Nelle prossime settimane, DESTINYbit pubblicherà anche una roadmap che elencherà più nel dettaglio i loro piani per il futuro, che includono ulteriori scenari, costruzioni e classi di dadi.