La Steam Next Fest tornerà a inizio ottobre

Non è passato poi molto dall’ultima volta che Steam ci ha offerto l’occasione di provare centinaia di demo di giochi in arrivo, ma siamo sicuri che anche voi appena chiuso l’evento vi siete chiesti “sì, ok, ma quando è la prossima Steam Next Fest?” E anche se non ve lo siete chiesti, ve lo diciamo lo stesso: come da poco rivelato da Valve, l’evento tornerà a partire dal primo ottobre alle 19:00 e durera fino al 7 ottobre alla stessa ora.

L’annuncio arriva accompagnato da un breve video che mette in mostra alcuni dei titoli che potremo provare nel corso della Steam Next Fest, come ad esempio Starship Troopers: Terrain Command, Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy e Inscryption.