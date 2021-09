NEO: The World Ends with You, ecco la data di uscita su PC

Uscito circa tre mesi fa su Nintendo Switch e PS4, NEO: The World Ends with You si prepara ad arrivare anche su PC, e la data di uscita è davvero dietro l’angolo. Come rivelato da Square Enix sul suo sito ufficiale, il JRPG sviluppato da h.a.n.d. arriverà anche sui nostri computer il 28 settembre. Il lancio avverrà in esclusiva su Epic Games Store, anche se la pagina dedicata non è al momento disponibile; non dubitiamo che alla cosa verrà posto rimedio prima possibile.

In sede di recensione, NEO: The World Ends with You era piaciuto molto a Danilo Dellafrana, che ne avevo esaltato sia lo stile che l’intrigante gameplay, anche se quest’ultimo finiva per rivelarsi un po’ troppo facile per i suoi gusti perfino alle difficoltà più elevate.