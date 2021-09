Chacko Sonny, executive producer di Overwatch, lascia Blizzard

Un’altra defezione illustre coinvolge Blizzard Entertainment proprio all’indomani dell’apertura di un’indagine federale nei confronti del gruppo Activision Blizzard: si tratta di Chacko Sonny, l’executive producer di Overwatch e del suo sequel attualmente in sviluppo.

Stando a quanto riportato da Bloomberg, tuttavia, l’addio di Chacko Sonny alla Casa di Irvine non sarebbe direttamente collegato alle recenti accuse di molestie che hanno investito la compagnia. Accuse che hanno portato alle dimissioni di diversi nomi illustri di Blizzard Entertainment, tra cui il suo (ex) presidente J. Allen Brack.

Secondo le testimonianze raccolte dalla stessa Bloomberg, Sonny sarebbe stato un dirigente molto rispettato dai suoi sottoposti, pertanto estraneo al clima di sessismo che avrebbe permeato la compagnia californiana negli ultimi anni.

Condividi con gli amici Inviare