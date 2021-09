Il survival sci-fi Beyond Contact arriva su Steam in Early Access

Beyond Contact, il nuovo videogioco di Playcorp prodotto da Koch Media, è appena approdato su Steam nel programma Early Access.











Si tratta di un videogioco survival ispirato ai fumetti pulp fantascientifici che offre un mix di esplorazione e scoperta, un solido sistema di ricerca e creazione, costruzione di basi, agricoltura, alimentazione delle creature e molto altro. Ambientato su un pianeta con condizioni meteorologiche estreme, in Beyond Contact lo scopo è quello di cercare di sopravvivere in condizioni avverse alla vita.

“Beyond Contact è una visione ottimistica del futuro. Immagina l’umanità prosperare e persino aiutare altre specie a sopravvivere, perché la diversità è la chiave per prosperare,” ha dichiarato Chris Mosley, CEO di Playcorp. “Legare insieme un gioco di sopravvivenza e una storia ha presentato molte sfide di design uniche, alcune ancora in corso. Integrare tutto questo in un’esperienza multiplayer cooperativa in cui i giocatori devono collaborare tra loro è la prossima grande sfida in vista della pubblicazione completa all’inizio del prossimo anno. Ora abbiamo una piattaforma che possiamo usare per realizzare tutti i nostri sogni mentre continuiamo a riempire ed espandere il mondo di Beyond Contact e Space Corps.“