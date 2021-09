Gran Turismo 7: svelata la 25th Anniversary Edition, ecco cosa contiene

Sony e Polyphony Digital hanno presentato una speciale 25th Anniversary Edition per Gran Turismo 7, il nuovo videogioco di corse firmato da Kazunori Yamauchi. Questa edizione racchiusa in una custodia Steelbook speciale includerà non soltanto il disco di gioco per PS5, ma anche un codice per riscattare la versione PS4 di Gran Turismo 7. Di seguito i contenuti aggiuntivi inclusi:

Crediti in-game: 1.100.000 CR

Toyota GR Yaris

30 avatar

The Music of Gran Turismo Official Soundtrack

Toyota Castrol TOM’S Supra

Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth)

Porsche 917K Living Legend

A margine è stata presentata anche la Digital Deluxe Edition di Gran Turismo 7, che include anche in questo caso sia la versione PS5 che quella PS4 del gioco, oltre ai medesimi bonus digitali della 25th Anniversary Edition.

Entrambe le edizioni speciali di Gran Turismo 7 saranno disponibili dal 4 marzo 2022, data di uscita del gioco di corse automobilistiche.