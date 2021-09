Nintendo Switch: domani partono i Saldi Blockbuster

La Casa di Kyoto si sta preparando a dare il via ai Saldi Blockbuster: una tornata di sconti su centinaia di videogiochi per Nintendo Switch con ribassi fino al 75%. La promozione partirà alle 15:00 di domani, giovedì 23 settembre, per concludersi il successivo 3 ottobre alle 23:59.

Gli interessati potranno mettere le mani su titoli del calibro di Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Splatoon 2, 51 Worldwide Games e molti altri, compresi videogiochi sviluppati dai partner terzi come The Witcher 3: Wild Hunt, Shovel Knight: Treasure Trove e Borderlands Legendary Collection.

L’elenco completo dei videogiochi in sconto sarà consultabile seguendo questo indirizzo una volta partiti i Saldi Blockbuster per Nintendo Switch.

