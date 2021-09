Far Cry 6 non supporterà il ray tracing su console

Ubisoft ha confermato che alcune impostazioni grafiche avanzate di Far Cry 6 saranno disponibili solamente su PC: tra queste spicca anche tutto ciò che concerne il ray tracing, assente sulle ultime console di Sony e Microsoft.

In una intervista concessa ai taccuini di WCCFTech, Stephanie Brenham di Ubisoft ha spiegato che il team di sviluppo ha preferito sfruttare l’hardware di PS5 e Xbox Series X per puntare alla fluidità dell’esperienza, ottimizzando il gioco affinché possa girare a 60 fotogrammi al secondo in 4K. Le console di ultima generazione non potranno contare nemmeno sul FidelityFX Super Resolution di AMD, anche in questo caso prerogativa della sola versione PC. Le versioni per PS5 e Xbox Series X|S potranno comunque avvantaggiarsi in altro modo dell’hardware di queste console, per esempio sfruttando i veloci SSD delle piattaforme per ridurre al minimo i tempi di caricamento.

Far Cry 6, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 7 ottobre prossimo.

